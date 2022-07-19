Глава Минобороны Украины предложил Западу в своей стране испытывать новое оружие

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова тестировать в боевых действиях на своей территории новое оружие западных партнеров. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

«Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь, — заявил он. — Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация [о работе оружия]».