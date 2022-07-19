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НОВОСТИ

В США на дамбе Гувера произошел взрыв

21:20 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел на дамбе Гувера, расположенной на границе американских штатов Аризона и Невада. Об этом сообщило во вторник местное подразделение телекомпании Эй-би-си.

По его сведениям, взрыв произошел в здании, расположенном у основания дамбы, на кадрах видео можно увидеть открытое пламя и облако черного дыма. На место выехали пожарные из близлежащего города. «Пожарные Боулдер Сити находятся в пути после поступившего звонка о ЧП на дамбе Гувера», — написала пресс-служба пожарных в «Твиттере».

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