В США на дамбе Гувера произошел взрыв
21:20 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, взрыв произошел в здании, расположенном у основания дамбы, на кадрах видео можно увидеть открытое пламя и облако черного дыма. На место выехали пожарные из близлежащего города. «Пожарные Боулдер Сити находятся в пути после поступившего звонка о ЧП на дамбе Гувера», — написала пресс-служба пожарных в «Твиттере».
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