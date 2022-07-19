0
0
1
НОВОСТИ

Путин отметил, что очень важно не допустить расчленения Сирии

22:00 19.07.2022 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин обвинил западных союзников в Сирии в курсе на расчленение государства.

"Подчеркну, что особую обеспокоенность вызывает положением дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с США" - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса в Тегеране. По его словам, конечной целью является доведение до "расчленения сирийского государства".

"Поэтому важно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленны на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии. Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других экстремистских группировок", - заключил президент РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 19.07.2022
В США на дамбе Гувера произошел взрыв
0
155
19:50 19.07.2022
Глава Минобороны Украины предложил Западу в своей стране испытывать новое оружие
0
248
19:10 19.07.2022
Для ВСУ доставка западной техники в войска стала "логистическим кошмаром" – СМИ
0
311
18:39 19.07.2022
По инициативе Андрея Воробьева в Одинцове пройдет 1-й Кубок Сергея Карякина по шахматам
0
250
18:30 19.07.2022
Ученые установили историческую родину всех пингвинов
0
292
17:40 19.07.2022
Службы внешней разведки Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве
0
310
17:12 19.07.2022
Ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса в мире — Песков
0
309
17:10 19.07.2022
Редкие книжные иллюстрации 30-х годов можно увидеть на выставке в Москве
0
326
17:00 19.07.2022
РФ надеется, что в ситуации с операцией Турции в Сирии «возобладает разум» — Лаврентьев
0
329
16:32 19.07.2022
Самая большая годовая инфляция в зоне евро зафиксирована в Эстонии — Евростат
0
430

Возврат к списку