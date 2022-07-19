Путин отметил, что очень важно не допустить расчленения Сирии

22:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин обвинил западных союзников в Сирии в курсе на расчленение государства.

"Подчеркну, что особую обеспокоенность вызывает положением дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с США" - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса в Тегеране. По его словам, конечной целью является доведение до "расчленения сирийского государства".

"Поэтому важно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленны на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии. Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других экстремистских группировок", - заключил президент РФ.