В Тегеране завершились переговоры лидеров России, Ирана и Турции
22:35 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию проходит во вторник в международном конгресс-центре в иранской столице. До начала трехсторонней встречи у Путина состоялись двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции. Российского лидера принял также духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.
Как ожидается, после выступлений для СМИ президенты трех стран продолжат общение за рабочим обедом.
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