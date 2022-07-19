0
0
138
НОВОСТИ

В Тегеране завершились переговоры лидеров России, Ирана и Турции

22:35 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Тегеране. Они продлились больше часа. Лидеры вышли к прессе для заявлений по итогам встречи.

Саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию проходит во вторник в международном конгресс-центре в иранской столице. До начала трехсторонней встречи у Путина состоялись двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции. Российского лидера принял также духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

Как ожидается, после выступлений для СМИ президенты трех стран продолжат общение за рабочим обедом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 19.07.2022
Глава Минобороны Украины предложил Западу в своей стране испытывать новое оружие
0
97
19:10 19.07.2022
Для ВСУ доставка западной техники в войска стала "логистическим кошмаром" – СМИ
0
104
15:32 19.07.2022
Командование ВСУ готовит контрнаступление на попаснянском направлении, заявили в ЛНР
0
151
15:12 19.07.2022
ВС РФ поразили пункт временной дислокации «Правого сектора», уничтожено до 200 боевиков
0
142
15:00 19.07.2022
Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
0
148
13:05 19.07.2022
ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области американскими РСЗО HIMARS — власти
0
167
11:32 19.07.2022
Россия считает неприемлемой возможность отправки вооружений Киеву судами для вывоза зерна
0
184
11:05 19.07.2022
Украина скоро начнет получать ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS — СНБО
0
190
09:32 19.07.2022
В Херсонской области усиливают системы ПВО, новых обстрелов нет — власти
0
201
21:20 18.07.2022
Вступать в НАТО Австрия не собирается - Канцлер Нехаммер
0
319

Возврат к списку