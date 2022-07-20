Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок газа в Европу

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск «Северного потока — 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это „Северный поток — 2“. Его можно запустить <…>», — сказал он, говоря о путях решения энергокризиса в Европе.

При этом российский лидер отметил, что с данным маршрутом теперь «есть проблемы». «Месяца полтора — два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что „Газпром“ зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе», — рассказал Путин. По его словам, канцлер ФРГ ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.

«Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для „Северного потока“, снимем для внутреннего потребления и переработки. И „Газпром“ <…> это уже сделал, поэтому если мы даже завтра запустим „Северный поток — 2“, это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема]», — подчеркнул глава российского государства.

Упомянув о трудностях из-за решений европейских стран на действующих маршрутах поставок газа РФ в Европу, Путин обратил внимание, что «Газпром» выполнял, выполняет и «будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно». «Если они (Европа — прим. ТАСС) сами все своими руками закрывают, а потом ищут виноватых — это было бы смешно, если бы не было так грустно», — заключил он.