Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» впервые вышел на испытания в море — источник

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй серийный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») — атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» — впервые вышел на заводские испытания в Белое море. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомная подлодка „Генералиссимус Суворов“ впервые вышла с судоверфи „Севмаша“ на заводские ходовые испытания в Белое море. В ходе них будут определены мореходные и эксплуатационные качества субмарины на соответствие проектным характеристикам», — сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько по времени могут проходить такие испытания.