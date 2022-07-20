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Страны «тройки» согласились, что США должны покинуть Сирию — президент Ирана

09:00 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, Турция и Иран согласились, что силы США должны покинуть территорию Сирии. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам встречи глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию, которая проходит в Тегеране.

«Стороны согласились, что <…> силы США должны уйти из района Евфрата», — сказал он. «Стороны [астанинского формата] продолжат предоставлять гуманитарную помощь народу Сирии», — добавил президент.

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