Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора — Песков
09:32 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формат проведения в этом году прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с ковидом и рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, отвечая на вопрос, определен ли уже формат передачи, будут ли гости в студии и прямые включения из городов.
«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что ситуация с коронавирусом меняется. «Вы видите, как она меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше», — подчеркнул Песков.
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