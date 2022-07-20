Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора — Песков

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат проведения в этом году прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с ковидом и рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, отвечая на вопрос, определен ли уже формат передачи, будут ли гости в студии и прямые включения из городов.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что ситуация с коронавирусом меняется. «Вы видите, как она меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше», — подчеркнул Песков.