По Антоновскому мосту в Херсонской области попало 11 выпущенных ВСУ из HIMARS ракет — ВГА
10:00 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцать из двенадцати выпущенных Украиной ракет из американской РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс») попали по мосту через Днепр в Херсонской области, сообщил ТАСС в среду замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Одиннадцать попаданий. Мост, наверное, будем перекрывать», — сказал он.
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