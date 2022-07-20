По Антоновскому мосту в Херсонской области попало 11 выпущенных ВСУ из HIMARS ракет — ВГА

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать из двенадцати выпущенных Украиной ракет из американской РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс») попали по мосту через Днепр в Херсонской области, сообщил ТАСС в среду замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Одиннадцать попаданий. Мост, наверное, будем перекрывать», — сказал он.