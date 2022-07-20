Киев закрыл один из маршрутов поставок газа из РФ в Европу по политическим мотивам — Путин
10:05 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции — в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров, — в Европу [поставляли] 170 млрд кубических метров: 55 млрд [кубических метров] шло по „Северному потоку — 1“, 33 млрд [кубических метров], если память не изменяет, — по [газопроводу] Ямал — Европа. [Еще] по двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу — где-то 12 млрд [кубических метров] по „Турецкому потоку“, — указал он.
«Украина вдруг неожиданно объявила, что один из двух маршрутов, которые идут по ее территории, она закрывает. Якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась под контролем ЛНР несколько месяцев назад, а они (Украина — прим. ТАСС) взяли и закрыли его без всяких на то оснований, — отметил российский лидер. — Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли просто по политическим соображениям».
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