0
0
76
НОВОСТИ

Киев закрыл один из маршрутов поставок газа из РФ в Европу по политическим мотивам — Путин

10:05 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.

«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции — в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров, — в Европу [поставляли] 170 млрд кубических метров: 55 млрд [кубических метров] шло по „Северному потоку — 1“, 33 млрд [кубических метров], если память не изменяет, — по [газопроводу] Ямал — Европа. [Еще] по двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу — где-то 12 млрд [кубических метров] по „Турецкому потоку“, — указал он.

«Украина вдруг неожиданно объявила, что один из двух маршрутов, которые идут по ее территории, она закрывает. Якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась под контролем ЛНР несколько месяцев назад, а они (Украина — прим. ТАСС) взяли и закрыли его без всяких на то оснований, — отметил российский лидер. — Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли просто по политическим соображениям».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.07.2022
Один человек погиб и трое ранены в Горловке при обстрелах со стороны ВС Украины
0
31
10:20 20.07.2022
Глава британских ВМФ назвал РФ непосредственной угрозой, а Китай — долгосрочной
0
59
10:12 20.07.2022
Сбер и благотворительные платформы объединили силы в честь Дня рекуррентных пожертвований
0
80
10:00 20.07.2022
По Антоновскому мосту в Херсонской области попало 11 выпущенных ВСУ из HIMARS ракет — ВГА
0
160
09:32 20.07.2022
Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора — Песков
0
142
09:20 20.07.2022
Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» впервые вышел на испытания в море — источник
0
165
09:05 20.07.2022
Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок газа в Европу
0
196
09:00 20.07.2022
Страны «тройки» согласились, что США должны покинуть Сирию — президент Ирана
0
192
22:35 19.07.2022
В Тегеране завершились переговоры лидеров России, Ирана и Турции
0
680
22:00 19.07.2022
Путин отметил, что очень важно не допустить расчленения Сирии
0
589

Возврат к списку