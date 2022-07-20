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Глава британских ВМФ назвал РФ непосредственной угрозой, а Китай — долгосрочной

10:20 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей выступил во вторник с утверждением, что Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая. Его слова приводит телеканал «Скай ньюс».

«Используя морскую аналогию, мы обязаны изучать в бинокль всю линию горизонта. Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай», — сказал адмирал. При этом Кей считает, что Великобритания «должна ответить на „текущую угрозу“ со стороны России, но не пояснил, что именно имеет в виду.

17 июля начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин заявил, что военное командование королевства исходит из того, что Россия будет оставаться угрозой для Соединенного Королевства еще несколько десятилетий.

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