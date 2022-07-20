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Один человек погиб и трое ранены в Горловке при обстрелах со стороны ВС Украины

10:32 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один мирный житель Горловки погиб, еще трое получили в среду ранения в результате обстрелов, предпринятых украинскими военными. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«Горловка. С самого утра нас обстреливают укронацисты. Увы, уже трое раненых, в том числе один ребенок <…>. Вследствие вооруженной агрессии украинских неонацистов погиб мирный житель поселка Румянцево (Калининский район Горловки), — указывается в тексте.

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