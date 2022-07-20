Сбер и благотворительные платформы объединили силы в честь Дня рекуррентных пожертвований

10:12

Благотворительная платформа СберВместе, платформа Благо.ру, приложение Tooba, фонд «Нужна помощь» и благотворительная платформа Mos.ru объединили усилия, чтобы рассказать о том, как эффективно помогать и поддержать благотворительные фонды в непростое время.

Сегодня, 20 июля, отмечается День рекуррентных пожертвований. Рекуррентные платежи - это регулярные ежемесячные пожертвования в поддержку некоммерческих организаций. В кризисы благотворительные фонды первыми ощущают на себе экономические трудности - количество людей, которым нужна помощь, растет, а объем пожертвований снижается.

Рекуррентные платежи - то, благодаря чему фонды могут эффективнее планировать свою работу, развивать системную помощь и долгосрочные программы, а значит помогать большему количеству людей.

Постоянная поддержка от частных жертвователей позволяет организациям быть более устойчивыми и не зависеть от федеральных или региональных грантов.

Регулярные пожертвования дают возможность более гибко подходить к реализации благотворительных программ и быстрее перестраиваться в сложных ситуациях.

Оформить подписку на ежемесячное пожертвование любому фонду можно на Благотворительной платформе СберВместе. Рекуррентные подписки легко и быстро оформляются, а также в любой момент их можно изменить или отменить.

«Мы и наши коллеги из благотворительных фондов часто сталкиваемся со стереотипом в обществе, что жертвовать лучше один раз, но крупную сумму денег, - рассказал и. о. руководителя дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. - Однако небольшие, но регулярные пожертвования на самом деле играют большую роль в работе любой некоммерческой организации. День рекуррентных пожертвований - отличный повод напомнить об этом простом, но парадоксальном правиле. Даже если сейчас вы не готовы жертвовать деньги, вы можете помочь, рассказав об этом факте друзьям. Уверен, многим это поможет снять психологический барьер перед благотворительной деятельностью».