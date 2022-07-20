РФ видит, что у Киева нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности — Путин
11:00 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин вновь заявил об отсутствии у Украины желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности.
«Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал глава государства журналистам.
НОВОСТИ
- 12:05 20.07.2022
- Угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине — Захарова
- 12:00 20.07.2022
- В России выявили 5 685 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:38 20.07.2022
- Сбер предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов
- 11:32 20.07.2022
- Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине — МО РФ
- 11:20 20.07.2022
- Ранил Викрамасингхе избран президентом Шри-Ланки — спикер
- 11:05 20.07.2022
- Киссинджер заявил, что нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач
- 10:32 20.07.2022
- Один человек погиб и трое ранены в Горловке при обстрелах со стороны ВС Украины
- 10:20 20.07.2022
- Глава британских ВМФ назвал РФ непосредственной угрозой, а Китай — долгосрочной
- 10:12 20.07.2022
- Сбер и благотворительные платформы объединили силы в честь Дня рекуррентных пожертвований
- 10:05 20.07.2022
- Киев закрыл один из маршрутов поставок газа из РФ в Европу по политическим мотивам — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать