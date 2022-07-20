РФ видит, что у Киева нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности — Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин вновь заявил об отсутствии у Украины желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности.

«Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал глава государства журналистам.