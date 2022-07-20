Киссинджер заявил, что нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач
11:05 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший госсекретарь (1973-1977) и помощник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер считает, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Такую оценку он изложил в интервью агентству Блумберг, которое было опубликовано во вторник.
По словам бывшего госсекретаря, у нынешних «европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач». Киссинджер, в частности, подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в пример которым он поставил первого федерального канцлера ФРГ (1949-1963) Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, возглавившего в годы Второй мировой войны французское движение Сопротивления и затем ставшего основателем и первым президентом (1959-1969) Пятой республики.
Ранее Киссинджер озвучивал мнение о том, что Соединенные Штаты и мир в целом нуждаются в более выдающихся политических лидерах. В интервью газете «Ю-Эс-Эй тудей» он ответил утвердительно на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что лидеры, в которых, по его словам, нуждаются США и весь мир, «не появятся вовремя». При этом бывший госсекретарь убежден, что новые лидеры справятся с поставленными перед ними задачами, как это происходило в прошлом.
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