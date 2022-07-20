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Ранил Викрамасингхе избран президентом Шри-Ланки — спикер

11:20 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран в среду президентом страны. Об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена.

По его информации, Викрамасингхе получил 134 голоса, Даллас Алахапперума — 82, а Анура Кумара Диссанаяка — три.

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