Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине — МО РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Запад», которая принимает участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил) „Запад“, участвующую в специальной военной операции на Украине», — отметили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым боевым задачам.