В России выявили 5 685 случаев заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 685, против 4 200 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом число новых выявленных случаев стало максимальным с 2 мая, когда зафиксировали 6 207 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 504 729 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 37 против 44 днем ранее, всего с начала пандемии — 381 997.