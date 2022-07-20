0
0
3
НОВОСТИ

Угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине — Захарова

12:05 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы со стороны США только укрепляют решимость России следовать намеченному курсу на Украине. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление Белого дома о том, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — заявила она.

Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не намерена признавать присоединение к РФ территории, которую Вашингтон считает украинской, американские власти будут готовы ввести новые санкции против Москвы при таком развитии событий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 20.07.2022
В России выявили 5 685 случаев заражения ковидом за сутки
0
31
11:38 20.07.2022
Сбер предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов
0
88
11:32 20.07.2022
Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине — МО РФ
0
89
11:20 20.07.2022
Ранил Викрамасингхе избран президентом Шри-Ланки — спикер
0
109
11:05 20.07.2022
Киссинджер заявил, что нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач
0
135
11:00 20.07.2022
РФ видит, что у Киева нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности — Путин
0
134
10:32 20.07.2022
Один человек погиб и трое ранены в Горловке при обстрелах со стороны ВС Украины
0
172
10:20 20.07.2022
Глава британских ВМФ назвал РФ непосредственной угрозой, а Китай — долгосрочной
0
197
10:12 20.07.2022
Сбер и благотворительные платформы объединили силы в честь Дня рекуррентных пожертвований
0
199
10:05 20.07.2022
Киев закрыл один из маршрутов поставок газа из РФ в Европу по политическим мотивам — Путин
0
232

Возврат к списку