Угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине — Захарова
12:05 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угрозы со стороны США только укрепляют решимость России следовать намеченному курсу на Украине. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление Белого дома о том, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции.
«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят „новые санкции“ и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — заявила она.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не намерена признавать присоединение к РФ территории, которую Вашингтон считает украинской, американские власти будут готовы ввести новые санкции против Москвы при таком развитии событий.
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