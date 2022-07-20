В Москве выявили 1 670 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 670 против 790 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 11 марта, когда было выявлено 2 102 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 791 447 случаев заражения.