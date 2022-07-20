Допуск на международные рейсы будет привязан к объему внутренних перелетов — Росавиация
12:32 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Право на выполнение международных рейсов для российских авиакомпаний теперь будет привязано к объему внутренних перелетов, следует из сообщения Росавиации.
«Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику, — говорится в сообщении Росавиации. — Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — сообщили в Росавиации.
Такая мера направлена на выполнение поручения президента о достижении внутренних авиаперевозок в 2022 году уровня не менее 100 млн пассажиров. «Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений», — добавили в Росавиации.
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