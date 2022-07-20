ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в Одесской области — МО РФ
13:00 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России уничтожили высокоточным оружием пусковую установку ракетного комплекса Harpoon украинской армии в Одесской области. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — сказал Конашенков.
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