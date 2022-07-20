Вся Россия поможет привести в порядок ДНР и ЛНР — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», — заверил Путин.

«Сделаем это обязательно!» — подчеркнул президент.