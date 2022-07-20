Украинские военные почти полностью покинули Северск — офицер ЛНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Украины практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города. Об этом заявил в среду в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <…> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», — сказал он.