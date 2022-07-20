Росатом начал строительство первой в Египте атомной станции «Эд-Дабаа»

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкорпорация «Росатом» начала в среду строительство АЭС «Эд-Дабаа» в Египте. Об этом сообщили ТАСС в Росатоме.

«Начали [строительство атомной станции в Египте]», — сказали в госкорпорации.

Это первая атомная станция Египта и первый крупный проект Росатома в Африке.