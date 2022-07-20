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НОВОСТИ

Более 7 млн российских пенсионеров получат с 1 августа прибавку к пенсии

14:00 20.07.2022 Источник: Известия

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.  Известия

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