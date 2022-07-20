Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Комментарий Карлсена в среду приводит портал chess24.com.

«У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам», — сказал Карлсен.

Карлсену 31 год, он является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.