0
0
97
НОВОСТИ

Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи

14:32 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Таким образом глава государства отреагировал на предложение одной из участниц его общения по видеосвязи в среду с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения — прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — сказал президент РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 20.07.2022
Задержанный в Индии российский сухогруз по решению суда отпущен — генконсул РФ в Ченнаи
0
30
14:12 20.07.2022
Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим
0
138
14:00 20.07.2022
Более 7 млн российских пенсионеров получат с 1 августа прибавку к пенсии
0
177
13:32 20.07.2022
Росатом начал строительство первой в Египте атомной станции «Эд-Дабаа»
0
190
13:20 20.07.2022
Украинские военные почти полностью покинули Северск — офицер ЛНР
0
189
13:05 20.07.2022
Вся Россия поможет привести в порядок ДНР и ЛНР — Путин
0
198
13:00 20.07.2022
ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в Одесской области — МО РФ
0
233
12:32 20.07.2022
Допуск на международные рейсы будет привязан к объему внутренних перелетов — Росавиация
0
253
12:20 20.07.2022
В Москве выявили 1 670 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
228
12:05 20.07.2022
Угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине — Захарова
0
275

Возврат к списку