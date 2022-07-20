Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Таким образом глава государства отреагировал на предложение одной из участниц его общения по видеосвязи в среду с финалистами конкурса «Большая перемена».

«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения — прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — сказал президент РФ.