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Задержанный в Индии российский сухогруз по решению суда отпущен — генконсул РФ в Ченнаи

15:00 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный в индийском порту Кочин российский сухогруз «МВ Майя-I» (MV MAIA-I) по решению суда отпущен, его владелец решил все возникшие вопросы с эстонской компанией берегового обслуживания, которая подавала иск. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

«Владелец российского судна и эстонская компания, которая подала иск, провели переговоры и уладили возникшие вопросы. После этого компания обратилась в Высокий суд Кералы и отозвала свой иск. Суд принял решение снять арест с судна, закрыть дело и разрешить ему выйти из порта», — сказал Авдеев.

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