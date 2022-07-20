«Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»
15:12 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос немецкой компании, говорится в сообщении холдинга.
«Несмотря на ранее направленные запросы, „Газпром“ на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС „Портовая“ в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах „Газпром“ снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», — отмечается в сообщении.
В «Газпроме» вновь обратили внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.
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