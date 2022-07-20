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ЕС решил вести подготовку к первой зиме без газа из РФ — еврокомиссар

16:00 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа, для чего страны сообщества могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа, — сказал он. — Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций». В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.

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