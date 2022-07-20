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Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской

15:32 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот „золотой миллиард“ из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель — прим. ТАСС) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», — подчеркнул глава российского государства.

Он указал, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.

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