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Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов — Путин

16:12 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но во многом за счет грабежа других народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Конечно, этот „золотой миллиард“ неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов — и в Азии, и в Африке», — указал глава государства.

Путин констатировал, что Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.

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