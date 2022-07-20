В мировой истории наступает новая эпоха — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая история переходит к новому этапу, в котором высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других», — считает российский лидер.