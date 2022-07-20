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Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС

16:32 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три украинских дрона-камикадзе нанесли удар по территории Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории ЗАЭС», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, предварительно, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.

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