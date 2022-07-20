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НОВОСТИ

Послы ЕС согласовали 7-й пакет санкций против РФ, включая эмбарго на золото

17:40 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет постоянных представителей ЕС согласовал 7-й пакет санкций против РФ, включая эмбарго на золото и расширение черного списка. Об этом сообщил журналистам в среду источник в институтах ЕС.

«Корепер» согласовал 7-й пакет санкций, включая эмбарго на золото, расширение черного списка и уточнение финансовых и торговых санкций», — заявил он.

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