Послы ЕС согласовали 7-й пакет санкций против РФ, включая эмбарго на золото
17:40 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет постоянных представителей ЕС согласовал 7-й пакет санкций против РФ, включая эмбарго на золото и расширение черного списка. Об этом сообщил журналистам в среду источник в институтах ЕС.
«Корепер» согласовал 7-й пакет санкций, включая эмбарго на золото, расширение черного списка и уточнение финансовых и торговых санкций», — заявил он.
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