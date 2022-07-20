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НОВОСТИ

Испания не желает по указанию ЕК сокращать потребление газа на 15%

19:45 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании не поддерживает предложение Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявила в среду вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — приводит слова замглавы правительства агентство ЭФЭ.

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