Испания не желает по указанию ЕК сокращать потребление газа на 15%
19:45 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — приводит слова замглавы правительства агентство ЭФЭ.
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