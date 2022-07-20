В Пентагоне считают, что Донбасс для Украины еще не потерян

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США полагают, что Добнасс якобы «пока не потерян» для Киева, американская сторона ожидает продолжительных боевых действий. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации оказания помощи Киеву.

По его утверждению, в Добнассе идут военные действия на истощение. «Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, — нет, он пока не потерян», — сказал Милли, комментируя реплику журналиста.