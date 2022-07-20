0
0
76
НОВОСТИ

В Пентагоне считают, что Донбасс для Украины еще не потерян

20:50 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США полагают, что Добнасс якобы «пока не потерян» для Киева, американская сторона ожидает продолжительных боевых действий. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации оказания помощи Киеву.

По его утверждению, в Добнассе идут военные действия на истощение. «Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, — нет, он пока не потерян», — сказал Милли, комментируя реплику журналиста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 20.07.2022
Сстоялось заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму
0
33
19:45 20.07.2022
Испания не желает по указанию ЕК сокращать потребление газа на 15%
0
172
17:40 20.07.2022
Послы ЕС согласовали 7-й пакет санкций против РФ, включая эмбарго на золото
0
283
17:12 20.07.2022
Канада не хотела возвращать России турбину, поскольку сама добывает нефть и газ — Путин
0
332
17:00 20.07.2022
В мировой истории наступает новая эпоха — Путин
0
390
16:32 20.07.2022
Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС
0
437
16:12 20.07.2022
Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов — Путин
0
398
16:00 20.07.2022
ЕС решил вести подготовку к первой зиме без газа из РФ — еврокомиссар
0
367
15:32 20.07.2022
Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
0
403
15:12 20.07.2022
«Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»
0
400

Возврат к списку