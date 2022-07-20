В Пентагоне считают, что Донбасс для Украины еще не потерян
20:50 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его утверждению, в Добнассе идут военные действия на истощение. «Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, — нет, он пока не потерян», — сказал Милли, комментируя реплику журналиста.
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