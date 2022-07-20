Сстоялось заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму
21:10 20.07.2022
В подмосковной Кубинке состоялось 13-е заседание Экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс») по противодействию терроризму.
В мероприятии помимо Минобороны России приняли участие представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая.
Российская делегация довела подходы в области противодействия международному терроризму и поделилась опытом антитеррористической деятельности ВС РФ, в том числе в Сирии.
Также на заседании стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и согласовали сценарии проведения командно-штабной тренировки и учения по борьбе с терроризмом, запланированным на 2023 год.
«СМОА плюс» - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т.н. государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Цель «СМОА плюс» — обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран- участниц.
НОВОСТИ
- 20:50 20.07.2022
- В Пентагоне считают, что Донбасс для Украины еще не потерян
- 19:45 20.07.2022
- Испания не желает по указанию ЕК сокращать потребление газа на 15%
- 17:40 20.07.2022
- Послы ЕС согласовали 7-й пакет санкций против РФ, включая эмбарго на золото
- 17:12 20.07.2022
- Канада не хотела возвращать России турбину, поскольку сама добывает нефть и газ — Путин
- 17:00 20.07.2022
- В мировой истории наступает новая эпоха — Путин
- 16:32 20.07.2022
- Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС
- 16:12 20.07.2022
- Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов — Путин
- 16:00 20.07.2022
- ЕС решил вести подготовку к первой зиме без газа из РФ — еврокомиссар
- 15:32 20.07.2022
- Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
- 15:12 20.07.2022
- «Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать