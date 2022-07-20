Итальянский Сенат выразил доверие премьер-министру Драги

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхняя палата (Сенат) парламента Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги, однако с минимальным числом голосов. Согласно результатам, только 95 сенаторов проголосовали «за».

Три крупных партии — «Движение „5 звезд“, „Вперед, Италия“ и „Лига“, входящие в правящую коалицию — участие в голосовании не приняли. Драги, скорее всего, подаст в отставку.