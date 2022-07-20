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Итальянский Сенат выразил доверие премьер-министру Драги

21:30 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхняя палата (Сенат) парламента Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги, однако с минимальным числом голосов. Согласно результатам, только 95 сенаторов проголосовали «за».

Три крупных партии — «Движение „5 звезд“, „Вперед, Италия“ и „Лига“, входящие в правящую коалицию — участие в голосовании не приняли. Драги, скорее всего, подаст в отставку.

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