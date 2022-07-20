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НОВОСТИ

Атака дронов на ЗАЭС не привела к техношенной катастрофе только по счастливой случайности - МО РФ

22:00 20.07.2022 Источник: Интерфакс

Министерство обороны России сообщило, что украинские формирования применили два беспилотника для атаки на объекты на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из дронов был сбит, станция не пострадала.

"Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы", - сказал на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что 18 июля украинскими формированиями был нанесен удар по объектам на территории ЗАЭС двумя беспилотниками-"камикадзе", один из них уничтожен на подлете к станции.

"В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины", - сказал Мизинцев.

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