Посол КНР в США: В новой холодной войне не будет победителей
22:33 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие <…>. Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай ее не хочет», — сказал он.
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