Посол КНР в США: В новой холодной войне не будет победителей

22:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не желает начала новой холодной войны, в ней невозможно будет выиграть, все ее участники окажутся среди проигравших. Об этом заявил в среду посол КНР в США Цинь Ган, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.

«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие <…>. Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай ее не хочет», — сказал он.