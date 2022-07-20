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Посол КНР в США: В новой холодной войне не будет победителей

22:33 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не желает начала новой холодной войны, в ней невозможно будет выиграть, все ее участники окажутся среди проигравших. Об этом заявил в среду посол КНР в США Цинь Ган, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.

«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие <…>. Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай ее не хочет», — сказал он.

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