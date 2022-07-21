Байден заявил, что у него рак

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Американский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.

Глава государства напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы". "Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", - отметил он. Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.

На заявление сразу же обратили внимание в соцсетях. "Джо Байден только что объявил, что у него рак?" - написал в своем Twitter Национальный комитет Республиканской партии. В свою очередь один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер раскритиковал такой вывод. "Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена", - указал он в ответ. Кесслер напомнил, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако американский лидер говорил о раке у себя в настоящем времени. Многие СМИ США решили, что это оговорка главы государства.