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НОВОСТИ

Директор ЦРУ считает, что Путин «слишком здоров»

09:20 21.07.2022 Источник: РБК

Комментируя заявления о болезни российского президента Владимира Путина, директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума заявил, тот «слишком здоров». Трансляция доступна на Youtube-канале Аспенского института.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал Бернс.  РБК

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