Директор ЦРУ считает, что Путин «слишком здоров»
09:20 21.07.2022 Источник: РБК
Комментируя заявления о болезни российского президента Владимира Путина, директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума заявил, тот «слишком здоров». Трансляция доступна на Youtube-канале Аспенского института.
«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал Бернс. РБК
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