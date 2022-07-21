Директор ЦРУ считает, что Путин «слишком здоров»

09:20 Источник: РБК

Комментируя заявления о болезни российского президента Владимира Путина, директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума заявил, тот «слишком здоров». Трансляция доступна на Youtube-канале Аспенского института.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал Бернс. РБК