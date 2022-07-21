Норвегия досматривает грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров
09:32 21.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров. Об этом сообщил новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило.
По его словам, благодаря тесному диалогу между МИДами России и Норвегии найден способ доставки грузов треста «Арктикуголь» через территорию континентальной Норвегии. Норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске и перевозит их через границу. Потом норвежский контейнеровоз следует морем до Баренцбурга. Говорит Москва
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