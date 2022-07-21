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НОВОСТИ

США рассчитывают ввести потолок цен на нефть из РФ к декабрю

10:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, когда должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из РФ. Об этом заявил в среду заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал он.

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