США рассчитывают ввести потолок цен на нефть из РФ к декабрю
10:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, когда должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из РФ. Об этом заявил в среду заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.
«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:05 21.07.2022
- Цена газа в Европе снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку»
- 11:00 21.07.2022
- Различные силы продолжают вынашивать планы по дестабилизации Центральной Азии — Рахмон
- 10:32 21.07.2022
- Зеленский может лишить гражданства Коломойского и ряд политиков — СМИ
- 10:20 21.07.2022
- Китай не отказывается от планов присоединения Тайваня к материку силовыми методами - ЦРУ
- 10:05 21.07.2022
- Байдену нужно продолжение военных действий на Украине для удержания власти — Володин
- 09:32 21.07.2022
- Норвегия досматривает грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров
- 09:20 21.07.2022
- Директор ЦРУ считает, что Путин «слишком здоров»
- 09:05 21.07.2022
- Байден заявил, что у него рак
- 09:00 21.07.2022
- Газ снова начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после техработ на трубопроводе
- 22:33 20.07.2022
- Посол КНР в США: В новой холодной войне не будет победителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать