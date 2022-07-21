Байдену нужно продолжение военных действий на Украине для удержания власти — Володин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден нуждается в продолжении военных действий на Украине для удержания власти, при этом сама страна находится на грани самораспада. Об этом в четверг в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению политика, Украина играет важную роль на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США, так как Байден стал «идеологом ведения войны до последнего украинца и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования» в Донбассе.

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин, констатировав при этом, что «Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада».