Байдену нужно продолжение военных действий на Украине для удержания власти — Володин
10:05 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден нуждается в продолжении военных действий на Украине для удержания власти, при этом сама страна находится на грани самораспада. Об этом в четверг в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению политика, Украина играет важную роль на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США, так как Байден стал «идеологом ведения войны до последнего украинца и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования» в Донбассе.
«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин, констатировав при этом, что «Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада».
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