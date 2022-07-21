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НОВОСТИ

Китай не отказывается от планов присоединения Тайваня к материку силовыми методами - ЦРУ

10:20 21.07.2022 Источник: Интерфакс

Китайское руководство не отказалось от идеи присоединения Тайваня к материковой части станы силой, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Я бы не стал недооценивать решимость президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) утвердить контроль Китая над Тайванем", - сказал Бернс, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене (американский штат Колорадо).

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