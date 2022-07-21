Зеленский может лишить гражданства Коломойского и ряд политиков — СМИ
10:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении украинского гражданства ряда влиятельных политиков и бизнесменов. С таким утверждением выступила в среду газета «Украинская правда» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах, офисе президента и партии „Слуга народа“.
По ее данным, речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском, главе территориальной обороны Днепропетровской области Геннадии Корбане и сопредседателе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадиме Рабиновиче, запрещенной Зеленским в марте.
Офис президента и другие властные органы данную информацию пока не комментируют, однако депутат «Слуги народа» Игорь Васильковский заявил изданию «Страна», что «это фейк».
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