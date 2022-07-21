Различные силы продолжают вынашивать планы по дестабилизации Центральной Азии — Рахмон

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что различные силы продолжают вынашивать планы по дестабилизации ситуации в регионе Центральной Азии. Об этом он сказал, выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в четверг в Чолпон-Ате.

«Последние события в наших странах свидетельствуют о том, что различные силы все еще продолжают вынашивать планы по дестабилизации региона», — заявил глава Таджикистана. По его мнению, данные события показали, что определенные силы, в том числе посредством социальных сетей, продолжают предпринимать попытки вовлечения граждан в протестные акции.